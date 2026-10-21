МВД напомнило о рисках при переводе предоплаты за онлайн-покупки

Россиян предупредили о рисках при переводе предоплаты за онлайн-покупки МВД напомнило о рисках при переводе предоплаты за онлайн-покупки

Москва21 окт Вести.При переводе средств в качестве предоплаты покупателю не даются гарантии их возврата или приобретения товара. Об этом предупредили в МВД России.

В материалах ведомства отмечается, что стоит обратить внимание и насторожиться, если продавец просит перевести предоплату за покупку, в том числе с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или путем перевода на карту, держателем которой является частное лицо.

Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара напомнили в документе

К признакам потенциально опасных интернет-магазинов относятся низкая цена товаров, отсутствие опции доставки курьером и самовывоза, а также несостыковки в описании товаров на сайте.

Чрезмерная настойчивость в том числе является опасным знаком. Отсутствие контактной информации и сведений о продавце и подтверждение его личности картинкой с отсканированной страницей паспорта также должны насторожить потенциального покупателя.

Ранее Роскачество обнаружило новую схему мошенничества со штрихкодами от заказов на маркетплейсах.