Москва17 окт Вести.В Роскачестве выявили новую схему мошенничества со штрихкодами от заказов на маркетплейсах. Об этом ТАСС заявили в организации.

Злоумышленники получают штрихкоды на получение товаров и перепродают их. После этого они создают в мессенджерах фальшивые онлайн-магазины, где распродают товары со скидками до 90% под легендами "ликвидации склада", "акции" и подобных. Однако вместо покупки готового товара клиент покупает штрихкод для получения товаров в пункте выдачи заказов (ПВЗ).

Мошенники продают коды покупателям якобы как "выгодные заказы" или разыгрывают в лотереях за небольшую сумму. Код, который получает покупатель, ведет на реальный заказ, но оформлен он на другого человека отмечается в сообщении

Код может оказаться уже использованным, поддельным или не считываться системой. Однако чаще всего он ведет на чужой оплаченный заказ, который забирает первый пришедший.

При этом ПВЗ формально выполняет свои обязательства, так как посылка выдана по коду, однако изначальный заказчик остается ни с чем.

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что штрихкод – это не товар и не дает при покупке никаких гарантий. Покупатель может не знать, что приобрел заказ другого человека, однако он все равно может понести ответственность, ведь проблемы могут возникнуть у того, кто забрал чужой заказ по чужому коду.