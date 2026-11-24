В МВД рассказали о новых схемах мошенничества в преддверии Нового года МВД: мошенники используют фейковые страницы маркетплейсов перед Новым годом

Москва24 ноя Вести.В преддверии новогодних праздников мошенники используют фейковые страницы маркетплейсов с обещаниями скидок до 90%, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Злоумышленники также проводят ложные розыгрыши и акции с обратным отсчетом. Их цель - создать искусственный дефицит времени и вынудить жертву принять решение. А также аферисты рассылают в домовых и родительских чатах ссылки, которые ведут на фишинговые сайты. Через такие ресурсы мошенники похищают реквизиты карт и пароли пользователей.

Мы рекомендуем: проверяйте адрес сайта: официальный URL должен совпадать с магазином. Откройте сайт вручную, не кликайте на ссылки из сообщений. Используйте официальные приложения магазинов из App Store/Google Play, а не APK/сторонние файлы. Не доверяйте акциям с давлением времени - уйдите, подумайте, проверьте отзывы и контакты продавца отметили в ведомстве

В МВД посоветовали во время покупки не вводить данные карты на подозрительных сайтах. Лучше оплачивать все через защищенные каналы: 3‑D Secure, Apple Pay/Google Pay или через банк.

Кроме того, важно обращать внимание на отзывы и рейтинги при выборе товара. Если что-то вызывает сомнения – лучше поискать другого продавца. А для крупных покупок рекомендуется рассмотреть частичную предоплату или оплату при получении.