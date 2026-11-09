Аналитик предупредил о фишинговых письмах перед распродажей 11 ноября Эксперт Рыбников: перед распродажей 11.11 массово рассылаются фишинговые письма

Москва9 ноя Вести.Мошенники в преддверии распродажи 11 ноября (11.11) стали массово рассылать фишинговые письма от имени маркетплейсов, рассказал RT преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По его словам, мошенники перед распродажами используют готовность людей тратить деньги и их желание получить дополнительные скидки.

Вам пишут, что в честь распродажи вы получаете, например, 1 тысячу бонусов и для их зачисления нужно перейти по ссылке и войти в аккаунт. Ссылка ведет на поддельную страницу, которая внешне копирует настоящий сайт пояснил эксперт

Он отметил, что как только потенциальная жертва вводит свой логин и пароль на поддельном сайте маркетплейса, мошенники перехватывают доступ к личному кабинету вместе с привязанными к нему банковскими картами.

Второй способ, который массово используют мошенники – создание фейковых интернет-магазинов.

Вас заманивают скидками до 90%, вы оплачиваете заказ, и продавец исчезает пояснил Рыбников

Он упомянул также такой способ, как завышение цен перед распродажей, чтобы в день акции показать "огромную скидку".

Аналитик посоветовал не переходить по ссылкам из писем, даже если они выглядят как официальные, проверять баланс и акции только в официальном приложении маркетплейса или в личном кабинете на сайте.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко разъяснил, как распознать фишинговое письмо или сообщение можно примерно за 10 секунд.