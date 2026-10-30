Мошенники придумали новую схему обмана с "подарками" от маркетплейсов Мошенники начали воровать деньги россиян под предлогом подарков от маркетплейсов

Москва30 окт Вести.Телефонные мошенник начали использовать новую схему обмана россиян, предлагая им "подарки" от маркетплейсов.

Суть метода состоит в том, что мошенник звонит потенциальной жертве и представляется сотрудником популярного маркетплейса. Он сообщает собеседнику, что ему полагается подарок за активное пользование торговой площадкой, а для его получения просит назвать код из СМС, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

После сообщения кода жертву просят подождать уведомления о доставке подарка. Однако вскоре доверчивому гражданину звонит другой мошенник, выдающий себя за сотрудника правоохранительных органов. Он начинает запугивать взломом аккаунта на "Госуслугах" и убеждает жертву "задекларировать" все свои сбережения, чтобы "помешать злоумышленникам" завладеть ими.

Ранее сообщалось, что мошенники используют схему обмана россиян, запугивая блокировкой переводов средств через систему быстрых платежей (СБП). Таким образом они добиваются установки на телефон жертвы вредоносного ПО, с помощью которого похищают сбережения.