Москва29 октВести.Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, запугивая их блокировкой переводов средств через систему быстрых платежей (СБП).
Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь работниками банков, и говорят о якобы выявленной подозрительной активности в переводах через СБП. Они настаивают на проведении срочной проверки, утверждая, что в противном случае счета и переводы гражданина будут заблокированы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Мошенники нагнетают атмосферу и убеждают жертву назвать код из СМС для подтверждения операции или установить приложение, которое на самом деле является вредоносным. Это дает злоумышленникам возможность получить удаленный доступ к мобильному устройству жертвы и похитить средства.
В ведомства подчеркнули, что работники банков никогда не требуют установления на смартфон сторонних программ и не просят называть коды из СМС.
Ранее сообщалось, что мошенники распространяют поддельные квитанции с QR-кодами для оплаты несуществующих долгов за воду, тепло, штрафов ГИБДД или налогов и дистанционно похищают деньги у людей.