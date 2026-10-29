В МВД рассказали о новой схеме мошенников с блокировкой переводов по СБП

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой СБП В МВД рассказали о новой схеме мошенников с блокировкой переводов по СБП

Москва29 окт Вести.Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, запугивая их блокировкой переводов средств через систему быстрых платежей (СБП).

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь работниками банков, и говорят о якобы выявленной подозрительной активности в переводах через СБП. Они настаивают на проведении срочной проверки, утверждая, что в противном случае счета и переводы гражданина будут заблокированы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Мошенники нагнетают атмосферу и убеждают жертву назвать код из СМС для подтверждения операции или установить приложение, которое на самом деле является вредоносным. Это дает злоумышленникам возможность получить удаленный доступ к мобильному устройству жертвы и похитить средства.

В ведомства подчеркнули, что работники банков никогда не требуют установления на смартфон сторонних программ и не просят называть коды из СМС.

Ранее сообщалось, что мошенники распространяют поддельные квитанции с QR-кодами для оплаты несуществующих долгов за воду, тепло, штрафов ГИБДД или налогов и дистанционно похищают деньги у людей.