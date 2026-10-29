Москва29 октВести.Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, запугивая их блокировкой переводов средств через систему быстрых платежей (СБП).

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь работниками банков, и говорят о якобы выявленной подозрительной активности в переводах через СБП. Они настаивают на проведении срочной проверки, утверждая, что в противном случае счета и переводы гражданина будут заблокированы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Мошенники нагнетают атмосферу и убеждают жертву назвать код из СМС для подтверждения операции или установить приложение, которое на самом деле является вредоносным. Это дает злоумышленникам возможность получить удаленный доступ к мобильному устройству жертвы и похитить средства.

В ведомства подчеркнули, что работники банков никогда не требуют установления на смартфон сторонних программ и не просят называть коды из СМС.

Ранее сообщалось, что мошенники распространяют поддельные квитанции с QR-кодами для оплаты несуществующих долгов за воду, тепло, штрафов ГИБДД или налогов и дистанционно похищают деньги у людей.