Мошенники похищают деньги через фальшивые квитанции на оплату ЖКХ по QR-коду МВД: мошенники воруют деньги, рассылая фальшивые квитанции ЖКХ с QR-кодами

Москва28 окт Вести.Мошенники стали распространять поддельные квитанции с QR-кодами для оплаты за несуществующие долги за воду, тепло и другие платежи, штрафы ГИБДД или налоги и дистанционно похищают деньги у людей, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что аферисты раскладывают в почтовые ящики квитанции, в которых указывают на якобы наличие задолженности по платежам.

В них указан поддельный QR-код для оплаты. Если поверить написанному в квитанции и оплатить якобы существующий долг с использованием указанного QR-кода, то деньги поступят на счет мошенников говорится в сообщении

Кроме того, QR-код в квитанции может вести на ресурс, где просят скачать вредоносное приложение, или на фишинговую ссылку. В случае перехода по ней, мошенники могут получить доступ к персональным данным жертвы и похитить деньги.

Полицейские советуют в случае сомнений в подлинности квитанций перепроверять документ. Если человек все же перевел деньги по фальшивой квитанции, необходимо сразу позвонить в банк, заблокировать карту и подать заявление в полицию.