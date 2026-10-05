Москва5 окт Вести.Новая волна мошенничества с QR-кодами замечена в РФ: злоумышленники рассылают письма от лица государственных ведомств и выманивают денежные средства под предлогом оплаты почтовых услуг, сообщило РИА Новости со ссылкой на специалистов "Лаборатории Касперского".

Эксперты фиксируют новую волну мошеннических рассылок на электронные адреса от имени якобы государственных ведомств. Цель злоумышленников – выманить у пользователей деньги под предлогом оплаты почтовых услуг. За сентябрь уже заблокировано более 800 подобных сообщений отметили в сообщении "Лаборатории Касперского"

Так, на корпоративную почту приходит письмо от "представителя" одного из ведомств, где сообщается о необходимости предоставить информацию для проведения контрольного мероприятия. Подробности жертве предлагают узнать из документов, для чего нужно отсканировать QR-код.

После сканирования пользователь попадает на поддельную страницу, имитирующую сервис отслеживания почтовых отправлений. На ней отображается информация о якобы направленных документах и сообщается, что отправление ожидает оплаты. Переходя на "страницу оплаты", жертва попадает на мошенническую страницу, где ее просят внести личные и банковские данные, которые затем становятся доступны мошенникам.