Москва14 октВести.Злоумышленники начали массово рассылать организациям фишинговые письма, прикрываясь сбоями в работе сервисов "Яндекса", сообщили ТАСС в компании по информационной безопасности F6.
Для убедительности злоумышленники ссылаются на проблемы с интернетом и неполадки в работе онлайн-сервисов. В одном из сообщений говорится, что при невозможности открыть страницу следует воспользоваться Google. Такие объяснения призваны оправдать подозрительное оформление писем и подтолкнуть получателей к быстрым действиям.
Из-за проблем с интернетом в стране наблюдаются сбои в работе "Яндекса". Если у вас не открывается страница, повторите попытку через Googleговорится в одном из подобных писем, которые мошенники направляют под видом органов госвласти
Также мошенники прикрепляют к письмам просьбы отсканировать QR-код, оплатить фейковую доставку документа о внеплановой проверке или о привлечении к административной ответственности.
По данным F6, мошенническая кампания с использованием QR-кодов действует как минимум с осени 2025 года. За это время злоумышленники расширяли перечень федеральных ведомств, от имени которых отправляли поддельные уведомления.
Осенью такие письма получили организации из строительной отрасли, электронной коммерции, розничной торговли, логистики и промышленности. Рассылку также зафиксировали среди сотрудников компаний, занимающихся обращением с коммунальными отходами.
F6 - это российская компания в сфере информационной безопасности, которая разрабатывает технологии для предотвращения, расследования и борьбы с киберпреступлениями.
Ранее сообщалось, что F6 и платформа MAX начали сотрудничать в направлении защиты пользователей от фишинга, скама и других видов мошенничества.