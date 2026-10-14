В F6 предупредили о рассылке мошенниками QR-кодов на фоне ситуации с "Яндексом" Мошенники используют сбои "Яндекса" для рассылки фишинговых писем компаниям

Москва14 окт Вести.Злоумышленники начали массово рассылать организациям фишинговые письма, прикрываясь сбоями в работе сервисов "Яндекса", сообщили ТАСС в компании по информационной безопасности F6.

Для убедительности злоумышленники ссылаются на проблемы с интернетом и неполадки в работе онлайн-сервисов. В одном из сообщений говорится, что при невозможности открыть страницу следует воспользоваться Google. Такие объяснения призваны оправдать подозрительное оформление писем и подтолкнуть получателей к быстрым действиям.

Из-за проблем с интернетом в стране наблюдаются сбои в работе "Яндекса". Если у вас не открывается страница, повторите попытку через Google говорится в одном из подобных писем, которые мошенники направляют под видом органов госвласти

Также мошенники прикрепляют к письмам просьбы отсканировать QR-код, оплатить фейковую доставку документа о внеплановой проверке или о привлечении к административной ответственности.

По данным F6, мошенническая кампания с использованием QR-кодов действует как минимум с осени 2025 года. За это время злоумышленники расширяли перечень федеральных ведомств, от имени которых отправляли поддельные уведомления.

Осенью такие письма получили организации из строительной отрасли, электронной коммерции, розничной торговли, логистики и промышленности. Рассылку также зафиксировали среди сотрудников компаний, занимающихся обращением с коммунальными отходами.

F6 - это российская компания в сфере информационной безопасности, которая разрабатывает технологии для предотвращения, расследования и борьбы с киберпреступлениями.

Ранее сообщалось, что F6 и платформа MAX начали сотрудничать в направлении защиты пользователей от фишинга, скама и других видов мошенничества.