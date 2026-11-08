Мошенники стали похищать данные россиян через фальшивые Wi-Fi и QR-коды МВД: мошенники похищают данные через поддельные Wi-Fi сети и QR-коды

Москва8 ноя Вести.Мошенники стали похищать личные данные россиян в общественных местах с помощью поддельных Wi-Fi сетей и фальшивых QR-кодов. С таким предупреждением выступило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным специалистов, мошенники для похищения информации также используют Bluetotth и оставляют зараженные вредоносными программами флешки и повербанки.

Открытые Wi-Fi сети могут быть поддельными. Злоумышленники создают двойники, чтобы перехватить ваши логины, пароли и платежные данные отмечают в управлении

В МВД не рекомендовали вводить личную информацию при использовании таких сетей, а также для защиты данных всегда уточнять у сотрудников заведения официальное название точки доступа.

Еще одна угроза – фальшивые QR-коды. Размещенные в общественных местах коды могут вести на фишинговые сайты или поддельные платежные страницы. Чтобы избежать угроз в этом случае, сотрудники МВД рекомендуют не сканировать непроверенные коды.

Потенциальную опасность также представляет включенный Bluetooth. Через этот канал мошенники пытаются получить доступ к сообщениям и контактам на устройстве. Сотрудники управления информационной безопасности советуют отключать Bluetooth, если он не используется. Кроме того, не стоит принимать неизвестные файлы и подключения. Угрозу могут нести найденные в общественных местах флешки и повербанки.

Найденная флешка или повербанк могут содержать вредоносное программное обеспечение (ПО), которое украдет данные или заблокирует систему поясняют специалисты МВД РФ

Найденные флешки или повербанки не следует подключать. Это могут быть потерянные кем-то физические носители, что несет потенциальные риски.

Впрочем, и обычный "плечевой серфинг" остается актуальным для мошенников, когда они могут подсмотреть в транспорте или кафе информацию с экрана смартфона или увидеть вводимый PIN-код. Поэтому желательно всегда скрывать экран от посторонних, регулярно обновлять антивирус и операционную систему, использовать блокировку и сложные пароли.

Ранее россиянам пояснили, как за 10 секунд распознать фишинговое письмо, пришедшее по электронной почте.