Россиянам рассказали, как мошенники перехватывают данные со смартфонов жертв Доцент Щербаков: мошенники применяют фальшивые клавиатуры и sms-перехватчики

Москва7 ноя Вести.Мошенники крадут данные пользователей с помощью фальшивых электронных клавиатур для смартфонов и приложений для перехвата sms-сообщений. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

Реальная новая растущая угроза – это "фальшивые клавиатуры" и приложения-мошенники, которые перехватывают СМС: не устанавливайте приложения из ссылок в СМС и мессенджерах пояснил Щербаченко

Фальшивая клавиатура имитирует то же программное обеспечение, что владелец смартфона использует для ввода информации. Однако такая программа может скрытно отправлять данные мошенникам.

Приложения sms-перехватчики передают преступникам коды доступа, которые пользователи получают для авторизации платежей или доступа к другим сервисам.

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники могут похитить их данные, выдав вредоносные приложения за безобидные ИИ-сервисы по подбору причесок. Такие программы дают полный доступ к телефону жертвы.