Доцент Щербаченко: мошенники крадут данные под видом приложений с картой АЗС

Водителей предупредили о схеме мошенников с картами АЗС Доцент Щербаченко: мошенники крадут данные под видом приложений с картой АЗС

Москва22 сен Вести.Злоумышленники создают поддельные программы с картами автозаправочных станций с целью похищения персональных данных жертвы. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

В интервью NEWS.ru он отметил, что подобные приложения позволяют мошенникам получать доступ к смартфонам удаленно.

Злоумышленники распространяют поддельные мобильные приложения, которые обещают показать расположение автозаправочных станций, цены на топливо или помочь найти ближайшую АЗС сказал эксперт

Щербаченко рекомендовал не переходить по неизвестным ссылкам и не скачивать ПО из сомнительных источников.

Ранее сообщалось, что в 2026 году телефонные мошенники чаще всего использовали уловки с отменой услуги, ложным подарком ко дню рождения и фишинговой ссылкой на регистрацию новой сим-карты.