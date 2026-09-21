В "Билайне" назвали самые популярные схемы обмана у телефонных мошенников "Билайн" назвал три самые популярные схемы обмана у телефонных мошенников

Москва21 сен Вести.В 2026 году телефонные мошенники чаще всего использовали уловки с отменой услуги, ложным подарком ко дню рождения и подложной ссылкой на регистрацию новой сим-карты. Об этом рассказали ИС "Вести" в пресс-службе "Билайна".

С начала года антифрод-система "Билайна" заблокировала почти 840 миллионов потенциально опасных звонков и защитила клиентов от обмана 89 миллионов раз. В целом, по данным компании, в первом полугодии 2026 года абоненты получили в 2,3 раза меньше вызовов от мошенников.

Среди схем, которые используют злоумышленники, эксперты выделили три самые популярные. Первая – отказ от услуги. Мошенники притворяются сотрудниками оператора и присылают сообщение о том, что была подключена новая услуга. Абоненту предлагается ответить, чтобы отменить подключение. Впоследствии у жертвы выманивают смс-код.

Вторая популярная схема – щедрый подарок. В день рождения жертве приходит сообщение якобы от сотового оператора о праздничной акции. Якобы, если пополнить абонентский счет по указанным реквизитам, то компания удвоит сумму. Однако преступники указывают данные подставных карт.

Третий способ обмана – официальная ссылка. Якобы от лица оператора о подтверждении регистрации договора. Переходя по ней, пользователь автоматически соглашается на оформление новой сим-карты. Ее мошенники будут использовать в своих целях.

Ранее стало известно, как злоумышленники крадут аккаунты граждан в сети, предлагая бесплатно получить игровую валюту. Преступники размещают ссылку на фишинговый сайт и там крадут данные клиентов.