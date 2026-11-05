Мошенники используют ИИ-сервисы для причесок как прикрытие для вредоносного ПО

Аферисты стали похищать средства россиян через ИИ-сервисы по подбору причесок Мошенники используют ИИ-сервисы для причесок как прикрытие для вредоносного ПО

Москва5 ноя Вести.Мошенники выдают вредоносные программы за бесплатные ИИ-сервисы для подбора стрижек, причесок и макияжа.

Это следует из материалов прокуратуры, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Злоумышленники рекламируют такие приложения в Сети. После установки программы аферисты получают удаленный доступ к телефону и могут украсть деньги.

Для того, чтобы не стать жертвами обмана, следует использовать только официальные сервисы, не переходить по подозрительным ссылкам, а также не передавать посторонним лицам коды из sms, пароли и банковские данные.

Ранее стало известно, что мошенники стали оформлять на россиян кредиты с помощью подложных приложений для проверки истории автомобилей.