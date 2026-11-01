Мошенники обманывают россиян, предлагая им "прикрепиться" к поликлинике МВД: мошенники выманивают данные под предлогом прикрепления к поликлинике

Москва1 ноя Вести.Аферисты выманивают у россиян персональные данные под предлогом прикрепления к поликлинике или открепления от нее. Об этом предупредила в MAX Киберполиция России.

Злоумышленники стилизуют взломанную учетную запись под профиль "поликлиники", после чего рассылают с нее сообщения, в которых пользователей просят перейти по гиперссылке якобы для прикрепления к поликлинике или открепления от нее говорится в публикации

Ссылка, которую прикрепляют мошенники, естественно, ведет на фишинговый сайт. Там у жертвы запрашивают код из SMS-сообщения, который якобы нужно прислать в чат поликлиники. В итоге злоумышленники могут получить доступ к аккаунту человека в мессенджере или на "Госуслугах".