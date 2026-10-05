Доцент Щербаченко рассказал, как мошенники выдают себя за сотрудников поликлиник Доцент Щербаченко рассказал о новой схеме мошенничества с бесплатной вакцинацией

Москва5 окт Вести.Мошенники начали маскироваться под сотрудников поликлиник, предлагая россиянам записаться на бесплатную вакцинацию от актуальных штаммов гриппа. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Сезон простуд еще не начался, а мошенники уже придумали новую схему. Человеку на почту или в мессенджер приходит сообщение с "заботливым" предложением записаться на бесплатную вакцинацию от актуальных штаммов гриппа 2026 года. Чтобы жертва точно обратила внимание, используют заманчивые фразы: "Пройдите без очереди в удобное время" или "Забронируйте дефицитную вакцину" . Иногда говорят, что осталось всего 10 слотов на район пояснил эксперт

К письму может быть прикреплена фишинговая ссылка, которая имитирует сайт "Госуслуг". В этом случае очень важно проверять адрес интернет-страницы в строке браузера и записываться к врачу только через официальные сервисы, напомнил Щербаченко.

Ранее стала известна еще одна мошенническая схема, когда злоумышленники действуют от имени мобильных операторов связи, обещая подарок.