Москва28 окт Вести.Мошенники начали использовать против российских пенсионеров многоступенчатые схемы обмана с бесплатными лекарствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Первоначально пожилому человеку звонит неизвестный под видом работника поликлиники с предложением пройти флюорографию, а также предлагает бесплатные лекарства.

Для их получения просит назвать номер СНИЛС или другие персональные данные. Затем спустя некоторое время жертве, которая назвала свои личные данные, звонит другой человек уже от лица сотрудников военной прокуратуры, ФСБ или других силовых структур. Он говорит, что номера личных документов ранее были переданы преступникам уточняется в публикации

Под предлогом спасения сбережений мошенники предлагают самостоятельно снять деньги со счета и передать якобы уполномоченному лицу.

Ранее в МВД неоднократно предупреждали, что сотрудники силовых и государственных структур не звонят гражданам и не требуют снять деньги или установить сторонние приложения.