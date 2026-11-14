Москва14 ноя Вести.Мошенники привлекают жертв проведением секретных операций, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе NEWS.ru.

По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками спецслужб и просят доставить или забрать посылку.

Как отметил Щербаченко, иногда аферисты разыгрывают перед жертвами остросюжетные драмы, втягивая людей в опасные игры, которые могут закончиться реальным тюремным сроком.

Зачастую злоумышленники звонят человеку, представляясь сотрудниками спецслужб, и требуют соблюдать строжайшую секретность, дают кодовые слова и "важные задания". Жертву могут попросить забрать подозрительную посылку, оставить где-то предмет или даже совершить противоправные действия под предлогом "помощи следствию".

Доцент напомнил, что сотрудники спецслужб не работают через мессенджеры.

Щербаченко предупредил, что если человека просят что-то передать, спрятать или сфотографировать, то в лучшем случае он просто потеряет деньги, а в худшем — станет фигурантом уголовного дела как соучастник.

Ранее москвич лишился 8,3 млн рублей после "звонка из поликлиники".