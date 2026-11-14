Москва14 нояВести.Молодой москвич лишился огромной суммы и дорогих часов после звонка пособника телефонных мошенников. Общая сумма ущерба составила 8,3 млн рублей.
Инцидент произошел на востоке столицы.
Юноше позвонили лжесотрудники поликлиники и под предлогом диспансеризации попросили его продиктовать код из СМС.
Затем злоумышленники запугали молодого человека и сообщили ему, что его данные находятся в руках аферистов.
Следуя указаниям мошенников, потерпевший передал курьеру наличные деньги и дорогие часы. Общий ущерб превысил 8,3 млн рублей!сказано в публикации в MAX
По подозрению в помощи мошенникам оперативники задержали 18-летнего студента. Выяснилось, что часы он сдал в ломбард, а вырученные деньги вместе с наличными передал сообщнику.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.