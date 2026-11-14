У москвича выманили 8,3 млн рублей под предлогом диспансеризации

Москвич лишился 8,3 млн рублей после "звонка из поликлиники" У москвича выманили 8,3 млн рублей под предлогом диспансеризации

Москва14 ноя Вести.Молодой москвич лишился огромной суммы и дорогих часов после звонка пособника телефонных мошенников. Общая сумма ущерба составила 8,3 млн рублей.

Инцидент произошел на востоке столицы.

Юноше позвонили лжесотрудники поликлиники и под предлогом диспансеризации попросили его продиктовать код из СМС.

Затем злоумышленники запугали молодого человека и сообщили ему, что его данные находятся в руках аферистов.

Следуя указаниям мошенников, потерпевший передал курьеру наличные деньги и дорогие часы. Общий ущерб превысил 8,3 млн рублей! сказано в публикации в MAX

По подозрению в помощи мошенникам оперативники задержали 18-летнего студента. Выяснилось, что часы он сдал в ломбард, а вырученные деньги вместе с наличными передал сообщнику.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.