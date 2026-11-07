В Москве аферисты похитили у мужчины 225 млн рублей под предлогом декларирования Москвич отдал мошенникам для "спасения сбережений" 225 млн рублей

Москва7 ноя Вести.Очередной жертвой мошенников стал житель Москвы. Под предлогом помощи правоохранителям и спасения сбережений телефонные аферисты убедили передать им 225 млн рублей. Подробности сообщает столичная прокуратура в MAX.

Сначала мужчина перешел по присланной мошенниками смс, после чего получил уведомление о взломе личного кабинета. После этого москвичу по очереди звонили из "отдела по борьбе с мошенничеством" и "силового ведомства". Москвича убедили, что от его имени выдана доверенность, по которой получены сведения о его имущественном положении.

Чтобы "спасти" сбережения, мужчина забрал из банковской ячейки золотые монеты стоимостью 12 млн рублей и передал их курьеру.

Затем продал акции, а после в течение нескольких месяцев он снимал накопления со счетов, которые по указанию телефонных мошенников передавал неизвестным, называвшим ему пароль говорится в сообщении

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в правоохранительные органы.

Надзорное ведомство контролирует установление лиц, причастных к хищению.