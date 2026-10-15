Москва15 октВести.Мошенникам удалось 1,5 года регулярно обманывать жителя Москвы, лишив его сбережений. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по столице Антон Кононенко.
Рекордное время, на протяжении которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления, — полтора годапояснил он
Кононенко обратил внимание, что пострадавший москвич несколько раз подвергался атакам аферистов, которым каждый раз удавалось выманивать у его сбережения. Это происходило несмотря на уголовное дело о мошенничестве, по которому доверчивый житель столицы проходил в качестве потерпевшего.
Ранее сообщалось, что мошенники используют измененную искусственным интеллектом речь, чтобы обмануть родственников своей жертвы.