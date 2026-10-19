В МВД назвали рекордную сумму, которую выманили мошенники у москвички МВД: мошенникам удалось обмануть москвичку на рекордные 450 млн рублей

Москва19 окт Вести.Мошенникам удалось обмануть жительницу Москвы на рекордную сумму 450 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.

Наше противодействие осуществляется с 2019 года. За это время разные были цифры. Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей. Рекорд — 450 млн рублей уточнил он

По словам Кононенко, жертвой обмана аферистов стала женщина.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с установкой заграждений для мусорных баков.