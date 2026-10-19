Москва19 октВести.Мошенникам удалось обмануть жительницу Москвы на рекордную сумму 450 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.
Наше противодействие осуществляется с 2019 года. За это время разные были цифры. Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей. Рекорд — 450 млн рублейуточнил он
По словам Кононенко, жертвой обмана аферистов стала женщина.
Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с установкой заграждений для мусорных баков.