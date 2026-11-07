Москва7 ноя Вести.Телефонные мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей под предлогом утечки персональных данных из организации, где она работает. Об этом рассказал представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России в беседе с агентством ТАСС.

Жертве в Telegram написал пользователь с именем и фотографией коллеги и сообщил, что с ней в ближайшее время свяжется сотрудник ФСБ. Затем стали поступать звонки от лжеправоохранителей и лжесотрудников Банка России, которые заявили потерпевшей об утечке персональных данных из организации, где она работает, и уголовной ответственности за распространение сведений о содержании их диалога.

Затем под давлением и угрозами мошенников пострадавшая передала курьеру 450 млн рублей, якобы для их сохранности.

По словам представителя пресс-службы МВД, жертва соответствует среднестатистическому портрету пострадавших от аферистов: женщина, возраст от 45 лет и выше, одинокая, проживающая в городе, наличие трудоустройства не обязательно.