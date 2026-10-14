Мошенники используют измененную ИИ речь, чтобы обмануть родственников жертвы Мошенники с помощью ИИ преобразуют речь жертвы для обмана родственников

Москва14 окт Вести.Телефонные мошенники во время разговора могут записывать произнесенные человеком фразы, а потом преобразовать их для обмана его родственников. Об этом журналистам рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Москве Антон Кононенко, передает РИА Новости.

По его словам, преобразовать речь с использованием современных компьютерных технологий сегодня возможно за три секунды разговора, либо за шесть произнесенных фраз. Например, преступники могут позвонить родителям жертвы и сообщить о беде или аварии. Поэтому в телефонном разговоре с незнакомцем лучше не употреблять такие слова и фразы, как "да", "подтверждаю" и "принято".

Преобразованная ваша речь … будет использоваться в отношении вас и против вас сказал он на пресс-конференции "Борьба с кибермошенничеством"

Также злоумышленники могут использовать в обманных схемах преобразованное с помощью ИИ видео.