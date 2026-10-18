МВД перечислило фразы, которые не стоит называть в разговорах с неизвестными

В полиции назвали опасные слова при разговорах с неизвестными МВД перечислило фразы, которые не стоит называть в разговорах с неизвестными

Москва18 окт Вести.Правоохранители рекомендуют в целях соблюдения базовых правил цифровой гигиены в разговоре с неизвестными не говорить фразы "да", "подтверждаю", "согласен", а также не называть свои фамилию и имя, передает ТАСС со ссылкой на материалы ГУ МВД по Москве.

Правоохранители пояснили, что речь и видеоизображение могут записывать и преобразовывать, поэтому такие ключевые фразы произносить не стоит.

Еще один из способов защиты от дистанционных мошенничеств – настройка двухфакторной аутентификации учетных записей.

Полиция советует не использовать слова "да", "подтверждаю", "согласен", а также не называть свои личные данные говорится в сообщении

Кроме того, правоохранители советуют приостановить в настройках мессенджеров автоматическую загрузку медиафайлов и установить на устройство антивирус.

Данная мера снизит риск скачивания файлов с вредоносными программами.

Стоит помнить и о том, что при поступлении сомнительного сообщения необходимо связываться с отправителем по известным контактам, и не переходить по подозрительным ссылкам.

Если же есть какие-то сомнения, то лучше сразу поменять пароль и проверить, не появилось ли подозрительных входов, рекомендуют в московском главке МВД.