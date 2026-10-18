Москва18 октВести.Правоохранители рекомендуют в целях соблюдения базовых правил цифровой гигиены в разговоре с неизвестными не говорить фразы "да", "подтверждаю", "согласен", а также не называть свои фамилию и имя, передает ТАСС со ссылкой на материалы ГУ МВД по Москве.
Правоохранители пояснили, что речь и видеоизображение могут записывать и преобразовывать, поэтому такие ключевые фразы произносить не стоит.
Еще один из способов защиты от дистанционных мошенничеств – настройка двухфакторной аутентификации учетных записей.
Полиция советует не использовать слова "да", "подтверждаю", "согласен", а также не называть свои личные данныеговорится в сообщении
Кроме того, правоохранители советуют приостановить в настройках мессенджеров автоматическую загрузку медиафайлов и установить на устройство антивирус.
Данная мера снизит риск скачивания файлов с вредоносными программами.
Стоит помнить и о том, что при поступлении сомнительного сообщения необходимо связываться с отправителем по известным контактам, и не переходить по подозрительным ссылкам.
Если же есть какие-то сомнения, то лучше сразу поменять пароль и проверить, не появилось ли подозрительных входов, рекомендуют в московском главке МВД.