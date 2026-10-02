В МВД напомнили, после каких фраз нужно немедленно бросать трубку В МВД напомнили фразы-маркеры для немедленного прекращения разговора

Москва2 окт Вести.МВД России назвало фразы-маркеры, выдающие мошенников в телефонном разговоре. Об этом пишет РИА Новости.

Прежде всего, аферистов можно опознать по спешке и требованию сохранить разговор в тайне. Если человека торопят и запугивают, можно смело класть трубку, заверили в ведомстве.

Если вас торопят, требуют сохранить разговор в тайне, пугают уголовной ответственностью или потерей денег, блокировкой счета, требуют назвать код из СМС или данные карты… немедленно положите трубку цитирует МВД агентство

Также разговор следует сразу прекращать, если собеседник, кем бы он ни представился, требует перевести деньги на "безопасный" счет, предлагает установить неизвестное приложение или провести финансовую операцию "для проверки", обещает высокий доход за простую работу или просить принять или перевести чужие деньги.

Злоумышленники всегда запрещают жертве самостоятельно звонить в банк, полицию или родственникам, советоваться с кем-то и уточнять информацию в других источниках.