Полицейские объяснили, после какой фразы надо сразу обрывать разговор МВД: слова о незаконной операции – сигнал немедленно закончить разговор

Москва15 сен Вести.Слова о совершении незаконной операции в разговоре с неизвестным должны быть для собеседника одним из сигналов, после которого надо сразу прерывать общение, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что необходимо быть бдительными при поступлении звонков с неизвестных номеров, а также пользоваться только проверенными сайтами.

Если он <неизвестный> в ходе телефонной беседы сообщает, что якобы в отношении собеседника совершается незаконная операция, то стоит сразу класть трубку предупреждают правоохранители

В МВД также предостерегают от перевода денег на якобы безопасный счет, передачи по телефону персональных данных и банковских реквизитов, установки приложений по рекомендации неизвестных и перевода им денег.