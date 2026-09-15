Москва15 сенВести.Слова о совершении незаконной операции в разговоре с неизвестным должны быть для собеседника одним из сигналов, после которого надо сразу прерывать общение, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
В ведомстве в очередной раз напомнили, что необходимо быть бдительными при поступлении звонков с неизвестных номеров, а также пользоваться только проверенными сайтами.
Если он <неизвестный> в ходе телефонной беседы сообщает, что якобы в отношении собеседника совершается незаконная операция, то стоит сразу класть трубкупредупреждают правоохранители
В МВД также предостерегают от перевода денег на якобы безопасный счет, передачи по телефону персональных данных и банковских реквизитов, установки приложений по рекомендации неизвестных и перевода им денег.