"Нельзя подчиняться голосам": как подросткам защититься от мошенников МВД: подросткам не следует подчиняться требованиям незнакомцев

Москва12 окт Вести.Для защиты от мошенников подросткам следует запомнить, что "нельзя подчиняться голосам незнакомых людей", звонящих по телефону или пишущих в мессенджерах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нужно помнить, отметила Волк, что интернет-знакомства без криминальных намерений ненаказуемы, а диверсионно-террористическая деятельность грозит лишением свободы.

Главное вовремя остановиться и обратиться к взрослым. Ведь даже если были сделаны первые шаги, закон сможет уберечь от последствий, добавила Ирина Волк.

Если обманутый человек одумается, прекратит готовиться к криминальному деянию и сообщит о происходящем в правоохранительные органы, ему ровным счетом ничего не грозит приводит ее слова РИА Новости

Ведь существует статья 31 УК РФ, где сказано, что гражданин не подлежит уголовной ответственности за преступление, если он добровольно и окончательно отказался от доведения этого преступления до конца.