В МВД рассказали подросткам, как распознать мошенника по телефону В МВД объяснили подросткам, как в телефонном разговоре распознать мошенника

Москва5 окт Вести.Приказной тон во время телефонного разговора с неизвестным человеком должен стать для подростков сигналом прекратить разговор, положить трубку и самостоятельно проверить полученную информацию. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Он подчеркнул, что сам факт телефонного звонка не может служить основанием немедленно выполнять чьи-либо указания.

Хочу сказать всем ребятам, что телефонный звонок не является приказом, не является основанием к действию. Телефонный звонок – это всего лишь способ получить определенную информацию. Сейчас, в XXI веке, информацию надо принципиально проверять, всю, которая к вам поступает объяснил Васенин

Мобильный телефон сегодня остается одним из основных способов, с помощью которых мошенники пытаются выйти на потенциальных жертв и реализовать свои схемы, добавил он. Поэтому к информации, полученной во время звонков или в СМС, необходимо относиться критически.

Васенин также напомнил, что настоящие сотрудники полиции и специальных служб не будут приглашать детей или взрослых участвовать в каких-либо операциях.