МВД: мошенники в разговоре по телефону пытаются запугать свою жертву

В МВД уточнили признаки телефонного звонка от мошенников МВД: мошенники в разговоре по телефону пытаются запугать свою жертву

Москва31 окт Вести.Главными признаками телефонного звонка мошенников являются угрозы и требования. Об этом говорится в материалах МВД РФ, которые приводит ТАСС.

Среди признаков телефонного звонка от мошенников может быть давление на страх. Они могут угрожать повестками, штрафами или проблемами. Кроме того, аферисты часто говорят, что нужно "подтвердить данные" или "обновить информацию" - и для этого просят ввести код уточняется в публикации

В МВД подчеркивают, такие заявления от неизвестных являются мошеннической уловкой. В подобных случаях гражданам необходимо прервать разговор и заблокировать номер телефона, а для уточнения сведений лучше самостоятельно перезвонить в соответствующую организацию, от имени которой обращались неизвестные.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, предлагая им "подарки" от маркетплейсов.