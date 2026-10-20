Москва20 окт Вести.Ежедневное получение десятков подозрительных сообщений может свидетельствовать о том, что номер телефона оказался в базах мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

В МВД отметили, что злоумышленники могут массово рассылать сообщения о якобы взломанных аккаунтах, доставке посылок или перерасчете пенсий.

Активность такого рода означает, что номер отмечен в мошеннических CRM-системах как "активный". Человек рискует получить такую отметку, если отвечал до этого на звонки и сообщения незнакомцев, либо переходил по присланным ссылкам.

В ведомстве подчеркнули, что один номер может одновременно находиться в распоряжении нескольких преступных группировок, приобретающих готовые базы контактов.

В МВД рекомендуют проверить доступность личных сведений в интернете и усилить настройки конфиденциальности в мессенджерах. В частности, следует ограничить поиск аккаунта по номеру телефона, скрыть его от посторонних, запретить незнакомцам начинать переписку и добавлять пользователя в группы и каналы.

Ранее представители ведомства рассказали, как можно защитить телефон от взлома. К правилам относится сложный пин-код, запрет на показ уведомлений и ряд других мер.