В МВД назвали шесть правил по защите телефона от взлома

МВД: для защиты смартфона от взлома нужно соблюдать 6 правил В МВД назвали шесть правил по защите телефона от взлома

Москва17 окт Вести.В МВД перечислили правила, с помощью которых можно защитить телефон от взлома. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Для защиты гаджета нужно использовать сложный ПИН-код, состоящий из более шести символов. Во-вторых, лучше хранить пароли в специальных менеджерах, а не в истории браузера. В-третьих, чтобы мошенники не увидели коды подтверждения, необходимо установить запрет на показ смс и уведомлений на заблокированном экране телефона, а также настроить удаленную блокировку и удаление данных. И, конечно, никогда не оставлять гаджет без присмотра.

Также россиянам нужно поставить биометрический пароль - отпечаток пальца или Face ID - на важные приложения в телефоне сказано в публикации

Получив доступ к телефону мошенники могут не только украсть деньги, аккаунты соцсетей и мессенджеров, но и получить доступ к паролям от важных сервисов и криптокошелька, а также оформить микрозаймы через "Госуслуги".