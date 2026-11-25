Москва25 нояВести.Россиянам, чтобы защититься от мошенников, следует ограничить доступ к личным данным в соцсетях, придумать сложные пароли, а также использовать только надежные Wi-Fi-сети для входа в "Госуслуги" и банковские приложения. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД России.
Не использовать публичные Wi-Fi-сети для входа в банк, "Госуслуги" и другие важные аккаунты; ограничивать публичность личных данных в социальных сетях: дата рождения, адрес, фото документовотметили в пресс-службе ведомства
Также рекомендуется применять уникальные сложные пароли для каждого важного сервиса, при этом сохранять их в защищенном менеджере паролей.
Кроме того, необходимо проверять адрес сайта перед вводом любых, особенно банковских, данных. Всегда нужно смотреть, начинает ли адрес с https. А также стоит избегать скачивания приложений из непроверенных источников и не давать им лишние разрешения.
Правоохранители добавили, что сообщать о попытке мошенничества стоит в любом случае, даже если ущерба не было, поскольку это помогает полиции выявлять общие схемы и пресекать деятельность злоумышленников.
Ранее в МВД рассказали, что не стоит делать при использовании общественного Wi-Fi.