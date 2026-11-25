МВД: в соцсетях стоит ограничить доступ к личным данным для защиты от мошенников

В МВД рассказали, как защититься от мошенников в сети МВД: в соцсетях стоит ограничить доступ к личным данным для защиты от мошенников

Москва25 ноя Вести.Россиянам, чтобы защититься от мошенников, следует ограничить доступ к личным данным в соцсетях, придумать сложные пароли, а также использовать только надежные Wi-Fi-сети для входа в "Госуслуги" и банковские приложения. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

Не использовать публичные Wi-Fi-сети для входа в банк, "Госуслуги" и другие важные аккаунты; ограничивать публичность личных данных в социальных сетях: дата рождения, адрес, фото документов отметили в пресс-службе ведомства

Также рекомендуется применять уникальные сложные пароли для каждого важного сервиса, при этом сохранять их в защищенном менеджере паролей.

Кроме того, необходимо проверять адрес сайта перед вводом любых, особенно банковских, данных. Всегда нужно смотреть, начинает ли адрес с https. А также стоит избегать скачивания приложений из непроверенных источников и не давать им лишние разрешения.

Правоохранители добавили, что сообщать о попытке мошенничества стоит в любом случае, даже если ущерба не было, поскольку это помогает полиции выявлять общие схемы и пресекать деятельность злоумышленников.

Ранее в МВД рассказали, что не стоит делать при использовании общественного Wi-Fi.