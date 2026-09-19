В МВД рассказали, как правильно защитить аккаунты в мессенджерах МВД: для защиты аккаунтов нужно использовать двухфакторную аутентификацию

Москва19 сен Вести.Двухфакторная аутентификация, антивирус и сложные пароли обеспечат безопасность аккаунтов в мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, передает ТАСС.

Мошенники для кражи аккаунтов в мессенджерах и соцсетях используют социальную инженерию. Они изучают личные страницы жертв, а после этого выстраивают по собранной информации схему так, чтобы потерпевший сам выдал персональные данные говорится в сообщении

Чтобы защитить аккаунты, рекомендуется не передавать третьим лицам коды из sms, использовать двухфакторную аутентификацию и для каждого онлайн-сервиса использовать отдельный сложный пароль.

Также для защиты от взлома аккаунта следует удалять неиспользуемые учетные записи, предварительно завершив все активные сессии на сторонних ресурсах. Помимо этого, стоит установить антивирус с функцией веб-защиты и отключить автоматическую загрузку файлов.