Москва19 сенВести.Двухфакторная аутентификация, антивирус и сложные пароли обеспечат безопасность аккаунтов в мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, передает ТАСС.
Мошенники для кражи аккаунтов в мессенджерах и соцсетях используют социальную инженерию. Они изучают личные страницы жертв, а после этого выстраивают по собранной информации схему так, чтобы потерпевший сам выдал персональные данныеговорится в сообщении
Чтобы защитить аккаунты, рекомендуется не передавать третьим лицам коды из sms, использовать двухфакторную аутентификацию и для каждого онлайн-сервиса использовать отдельный сложный пароль.
Также для защиты от взлома аккаунта следует удалять неиспользуемые учетные записи, предварительно завершив все активные сессии на сторонних ресурсах. Помимо этого, стоит установить антивирус с функцией веб-защиты и отключить автоматическую загрузку файлов.