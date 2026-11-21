В МВД рассказали, что не стоит делать при использовании общественного Wi-Fi В МВД предупредили об опасности бесплатных Wi-Fi-сетей

Москва21 ноя Вести.При использовании общественного Wi-Fi не стоит вводить личные и платежные данные, а также авторизоваться на сайтах с помощью логина и пароля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

В случае, если пользователю необходимо подключиться к общественной Wi-Fi-сети, не рекомендуется вводить во время серфинга в сети Интернет свои персональные и платежные данные, данные для авторизации на различных сайтах и сервисах, передавать какие-либо документы, открывать банковские и финансовые приложения отметила пресс-служба ведомства

В ведомстве предупредили, что использование общественных зарядных устройств и подключение к бесплатным открытым Wi-Fi-сетям повышает риск заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением. Последствиями могут стать кража персональных данных, а также замедление работы устройства и его блокировка.

При первых признаках заражения устройства нужно действовать быстро: необходимо отключить устройство от сети, провести проверку антивирусом и сменить пароли от важных аккаунтов, добавили в МВД.