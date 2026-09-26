В МВД посоветовали россиянам удалить персональные данные из соцсетей

Россиянам рекомендуют удалить персональную информацию из соцсетей В МВД посоветовали россиянам удалить персональные данные из соцсетей

Москва26 сен Вести.Россиянам следует минимизировать персональную информацию в открытом доступе и удалить ее из публичных профилей в социальных сетях, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Речь идет о таких данных, как домашние адреса, телефоны, а также геометки на фотографиях.

Что нужно сделать уже сейчас... удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны, данные родственников, отказаться от публикации фотографий с геометками и деталями маршрутов цитирует рекомендации РИА Новости

В ведомстве также рекомендовали быть внимательным к вопросам цифровой гигиены и проверять настройки приватности аккаунтов.