В МВД рассказали, как не нарушить закон при пользовании умными очками

В МВД напомнили правила пользования умными очками В МВД рассказали, как не нарушить закон при пользовании умными очками

Москва15 ноя Вести.В полиции напомнили правила законодательства при пользовании умными очками.

Как сообщает Telegram-канал УБК МВД РФ, чтобы остаться в рамках закона при съемке в общественном месте можно снимать конкретного человека, если он не является главным объектом кадра, а находится на общем плане. Публикация персонального фото без согласия того, кто на нем запечатлен, запрещена законодательно и потерпевший вправе требовать компенсацию морального ущерба.

Съемка в примерочных, раздевалках и местах, где люди ожидают приватности, также считается уголовным преступлением.

Отключение или перекрытие индикатора записи переводит очки в категорию скрытых средств съемки, и за это предусмотрена уголовная ответственность сказано в публикации

Во избежание нарушения законодательства пользователям стоит соблюдать простые правила: не модифицировать устройство, предупреждать собеседников о записи и не вести съемку в конфиденциальных местах.