Москва19 сенВести.В России участились случаи привлечения к ответственности за использование замаскированных под бытовые предметы специальных технических средств для негласного наблюдения, пишут "Известия".
Такие устройства продолжают открыто продавать на маркетплейсах и в мессенджерах, например, под наименованием "умный аксессуар" или "мини-гарнитура", однако их приобретение может быть незаконным, отмечает издание.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что они зачастую собираются кустарным способом из легальных компонентов, а их доставка может осуществляться через тайники-закладки.
Доступность подобных товаров в интернет-магазинах не освобождает покупателя от ответственности перед закономговорится в публикации
Что касается их использования, то особое внимание правоохранители уделяют случаям установки скрытых камер в местах приватного пользования – например, в душевых, спальнях или раздевалках.
Часто такие записи используются для шантажа или вымогательства, особенно после завершения краткосрочных отношенийотмечается в сообщении
Как пояснила юрист Екатерина Краснова, уголовная ответственность может наступить не только за публикацию записей в интернете, но и за сам факт приобретения или сбыта устройства в том случае, если экспертиза признает его спецсредством.