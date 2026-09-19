Россиянам напомнили, что за скрытую съемку можно сесть в тюрьму За товары для вуайеристов россиянам грозит уголовная ответственность

Москва19 сен Вести.В России участились случаи привлечения к ответственности за использование замаскированных под бытовые предметы специальных технических средств для негласного наблюдения, пишут "Известия".

Такие устройства продолжают открыто продавать на маркетплейсах и в мессенджерах, например, под наименованием "умный аксессуар" или "мини-гарнитура", однако их приобретение может быть незаконным, отмечает издание.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что они зачастую собираются кустарным способом из легальных компонентов, а их доставка может осуществляться через тайники-закладки.

Доступность подобных товаров в интернет-магазинах не освобождает покупателя от ответственности перед законом говорится в публикации

Что касается их использования, то особое внимание правоохранители уделяют случаям установки скрытых камер в местах приватного пользования – например, в душевых, спальнях или раздевалках.

Часто такие записи используются для шантажа или вымогательства, особенно после завершения краткосрочных отношений отмечается в сообщении

Как пояснила юрист Екатерина Краснова, уголовная ответственность может наступить не только за публикацию записей в интернете, но и за сам факт приобретения или сбыта устройства в том случае, если экспертиза признает его спецсредством.