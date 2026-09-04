Мужчина ответил в суде за слежку в квартире бывшей жены MK.RU: мужчина попал под суд за камеру в квартире экс-супруги

Москва4 сен Вести.Мужчина тайно установил видеокамеру в квартире бывшей супруги, однако слежка быстро раскрылась: жильцы нашли скрытое устройство и сообщили о нем в полицию, сообщает MK.RU.

Супруги прожили в браке семь лет, а в 2021 году у них родился ребенок. По словам женщины, муж злоупотреблял алкоголем и становился агрессивным. После очередного конфликта она подала на развод и уехала с сыном к сестре в другой город.

В начале 2024 года мужчина некоторое время жил в квартире бывшей супруги в городе Московском в Новой Москве. После возвращения женщины с ребенком он съехал, но продолжил регулярно навещать сына. Однажды мужчина долго разговаривал с мальчиком в коридоре и находился возле роутера. На следующий день женщина обнаружила внутри устройства флеш-накопитель с объективом скрытой камеры и обратилась в полицию.

Мужчина сначала признал, что установил устройство. Он объяснил, что хотел наблюдать за сыном, но понимал, что официального разрешения на это не получит. Позже, после возбуждения уголовного дела о незаконном сборе сведений о частной жизни, он отказался от признательных показаний.

Мировой судья судебного участка №468 поселения Московский назначил мужчине шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка. Однако от уголовной ответственности его освободили в связи с истечением срока давности.

Ранее за незаконную слежку за приятельницей осудили мужчину в Новосибирской области. Житель Бердска установил на автомобиль своей знакомой специальное устройство и в течение нескольких месяцев тайно отслеживал ее маршруты через приложение в телефоне, нарушая ее право на частную жизнь.