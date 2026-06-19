Москва19 июнВести.В Уфе перед судом предстанет ранее судимый местный житель, расклеивший в подъезде непристойные фотографии своей бывшей жены. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.
Согласно материалам уголовного дела, преступление фигурант совершил осенью прошлого года после расставания с супругой.
Он обвиняется по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов)сказано в сообщении
Свою вину фигурант не признал. В прокуратуре уточнили, что ранее он уже был судим за аналогичное деяние.
Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.