В Уфе будут судить мужчину за обнародование непристойных фотографий экс-жены

Житель Уфы предстанет перед судом за расклейку в подъезде интимных фото экс-жены В Уфе будут судить мужчину за обнародование непристойных фотографий экс-жены

Москва19 июн Вести.В Уфе перед судом предстанет ранее судимый местный житель, расклеивший в подъезде непристойные фотографии своей бывшей жены. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Согласно материалам уголовного дела, преступление фигурант совершил осенью прошлого года после расставания с супругой.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) сказано в сообщении

Свою вину фигурант не признал. В прокуратуре уточнили, что ранее он уже был судим за аналогичное деяние.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.