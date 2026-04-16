Москва16 апр Вести.Впервые Верховный суд России оправдал мужчину, осужденного за педофилию, пишет Telegram-канал Baza.

По сведениям издания, он провел 3,5 года в колонии за преступление, которого не совершал.

Уроженец Башкирии был назван виновным в надругательстве над 4-летней дочерью на основании двух видеороликов продолжительностью в одну и три секунды, которые сняла его бывшая жена во время семейного конфликта. Они и стали главной уликой в деле.

В итоге мужчину отправили в тюрьму, а женщина забрала себе квартиру, которая была куплена свекровью в ипотеку, говорится в публикации.

На официальных ресурсах Верховного суда информации об этом решении на данный момент нет.