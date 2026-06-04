91-летнего пенсионера с Кубани оправдали по делу о развратных действиях В Краснодарском крае оправдали самого пожилого обвиняемого

Москва4 июн Вести.Динской районный суд Краснодарского края оправдал 91-летнего местного жителя, которого обвиняли в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает "Коммерсант".

Летом 2025 года пожилого мужчину заподозрили в развратных действиях, якобы он неоднократно раздевался в присутствии подростков. В качестве доказательства очевидцами было предоставлено видео. Полуслепой пенсионер поначалу даже не понял, в чём его обвиняют, а потом объяснил, что просто хотел сходить в туалет, так как страдает хроническими заболеваниями почек и мочевого пузыря.

В случае признания пенсионера виновным ему грозило наказание на срок до двенадцати лет поясняется в сообщении

В качестве защитника выступил известный краснодарский адвокат Алексей Аванесян, который скончался в ноябре 2025 года, не дожив до окончания процесса. Но дело поступило в суд с собранными защитой материалами, была назначена экспертиза, которая подтвердила наличие у пенсионера серьезных проблем со здоровьем.

В итоге, суд признал, что в действиях подсудимого не было состава преступления. В отношении пенсионера вынесли оправдательный приговор.