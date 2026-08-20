Эксперт Винер рассказал, как умные гаджеты помогают узнать о неверности партнера Эксперт Винер: умные колонки и камеры помогают узнать об измене партнера

Москва20 авг Вести.Умные устройства могут случайно раскрыть неверность партнера, рассказал NEWS.ru сооснователь и совладелец Группы "Родина" Антон Винер.

По его словам, около 13% опрошенных россиянок сталкивались с признаками измены благодаря технологиям умного дома. Речь шла о камерах, датчиках, голосовых помощниках и других подключенных устройствах.

В подавляющем большинстве ситуаций речь шла не о спланированной слежке, а о случайно оставленном цифровом следе, который оказался замечен. Однако иногда умные гаджеты становятся инструментами для сознательной проверки подозрений и уличения супругов в неверности сказал Винер

Он уточнил, что чаще всего неверность удавалось зафиксировать с помощью камер видеонаблюдения. В некоторых случаях речь шла о камерах домофонов с возможностью удаленного просмотра через мобильное приложение.

На втором месте оказались умные колонки, синхронизированные со смартфонами супругов. Подозрения могли возникнуть из-за необычных запросов или другой информации, сохраненной устройством.

Кроме того, некоторые опрошенные обнаруживали признаки неверности благодаря автоматическим кормушкам для домашних животных. По словам Винера, такие устройства могут фиксировать время появления человека в доме и другие данные.

Неожиданным источником информации становятся и умные весы. Нетипичные показатели, которые появляются в доме при отсутствии одного из членов семьи, иногда становятся поводом для вопросов и дальнейшего разговора между партнерами.

Таким образом, современные устройства умного дома способны оставлять цифровые следы, которые могут раскрыть личные обстоятельства владельцев даже без намеренной проверки.