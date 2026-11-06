Юрист напомнил об ответственности за публикацию чужих фото Юрист Виноградов: за размещение чужих снимков может грозить ответственность

Москва6 ноя Вести.Размещение фотографий в социальных сетях затрагивает два независимых друг от друга аспекта: право человека на собственное изображение и исключительные права на сам снимок. Об этом напомнил член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в разговоре с RT.

Их нарушение может повлечь гражданско-правовую ответственность, а незаконное распространение сведений о частной жизни — в определенных случаях и уголовную. Поэтому даже фотографию, сделанную на собственный телефон, не всегда можно свободно размещать в интернете пояснил эксперт

Виноградов добавил, что по статье 152.1 Гражданского кодекса РФ обнародование и дальнейшее использование изображения человека, как правило, возможны только с его согласия.

По словам юриста, согласие на использование изображения не нужно в трех случаях: если оно применяется в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также если человек позировал за плату.