Москва15 октВести.В эпоху цифровизации нельзя добиться безопасности на 100% и исключить все риски. Об этом ИС "Вести" заявил член Общественного совета при Минцифры России, руководитель коммуникационной группы "Р.И.М. – ИНТЕРИУМ" Валерий Сидоренко.
В плане защиты мы впереди планеты всей, наравне с американцами и китайцами. Но никакой стопроцентной безопасности никогда не будет. Это вечная битва меча и щита. Поэтому есть риски, связанные с цифровизациейуверен эксперт
По его словам, каждый должен помнить, что в интернете нет анонимности. Можно бороться только за приватность, а для передаваемых данных риски есть всегда.
И тут человек выбирает между комфортом и безопасностьюзаявил Валерий Сидоренко
Задача госорганов и компаний - сделать максимум возможного для безопасности этих данных. Они, в принципе, и делают это, заключил он.