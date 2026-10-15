Эксперт Сидоренко: нельзя на 100% исключить все риски в цифровой безопасности

Эксперт заявил, что в интернете нельзя добиться безопасности на 100% Эксперт Сидоренко: нельзя на 100% исключить все риски в цифровой безопасности

Москва15 окт Вести.В эпоху цифровизации нельзя добиться безопасности на 100% и исключить все риски. Об этом ИС "Вести" заявил член Общественного совета при Минцифры России, руководитель коммуникационной группы "Р.И.М. – ИНТЕРИУМ" Валерий Сидоренко.

В плане защиты мы впереди планеты всей, наравне с американцами и китайцами. Но никакой стопроцентной безопасности никогда не будет. Это вечная битва меча и щита. Поэтому есть риски, связанные с цифровизацией уверен эксперт

По его словам, каждый должен помнить, что в интернете нет анонимности. Можно бороться только за приватность, а для передаваемых данных риски есть всегда.

И тут человек выбирает между комфортом и безопасностью заявил Валерий Сидоренко

Задача госорганов и компаний - сделать максимум возможного для безопасности этих данных. Они, в принципе, и делают это, заключил он.