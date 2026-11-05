Глава СПЧ о развитии ИИ: человек не станет приложением к машине

Фадеев высказался про риски цифровизации и распространения ИИ Глава СПЧ о развитии ИИ: человек не станет приложением к машине

Москва5 ноя Вести.Человек, будучи сложнее какой-либо машины, не станет приложением к ней. Однако цифровизация и распространение технологий искусственного интеллекта уже сейчас несут риски слежения и манипуляция, заявил RT председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Самый простой вопрос: может ли человек стать приложением к машине? Нет, не может. Потому что человек несоизмеримо сложнее любой машины. Что касается рисков — слежение, манипуляция, — я бы сказал так: да, конечно, они есть. Мы уже манипулируемы сказал он

По оценке Фадеева, вследствие развитие технологий о каждом человеке собрано столько информации, "что никакой КГБ и представить себе не могу", причем стоит это очень дешево.