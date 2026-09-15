Москва15 сен Вести.Использование искусственного интеллекта (ИИ) пока вполне безопасно и приносит людям пользу. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко.

По его словам, риски у ИИ, как и у любой другой новой технологии, сейчас присутствуют в основном для инвесторов: пока непонятно, как сильно и долго эта технология будет развиваться, и насколько оправдают себя вложения в нее.

Риск, о котором сейчас все говорят - что внезапно искусственный интеллект сойдет с ума и нам придет конец, - мне кажется, это все-таки немножко такой завиральный риск, он больше говорит о нашем восхищении искусственным интеллектом. Мы не понимаем, как он работает, это напоминает больше всего впечатление крестьян - есть такой видеоролик, где паровоз мимо крестьян проезжает, они там крестятся. Вот все человечество сейчас в виде таких крестьян присутствует - появляются разнообразные апокалиптические прогнозы сказал Клименко

Свой собственный опыт использования ИИ он считает позитивным.

Для меня пока искусственный интеллект — это сплошное благо, честно говоря. Он не лишил меня пока работы и, надеюсь, не лишит. Он убрал у меня очень много, какой-то бесконечный объем пустой работы, и в этом плане у меня такой достаточно приятный взгляд в будущее. При этом я понимаю тех, кто беспокоится, понимаю, что объяснить - это как с автомобилями. То есть, условно говоря, в момент появления автомобилей, возможно, многие думали: а зачем они нужны, конка (конно-железная дорога. - Прим. ред.) работает весьма неплохо… Но при этом хочу заметить, что если бы тогда сказали, что в России будет погибать 20 тысяч человек в год под колесами автомобилей, а по миру - миллион, - возможно, человечество тогда бы отказалось от автомобилей. Но, видите, не отказались и спокойно, в общем-то, сейчас пользуемся автомобилями, хотя убивают они достаточно большое количество людей. Искусственный интеллект пока еще к этому даже не то что близко не подошел - искусственный интеллект пока вполне себе безопасен и несет только благо. Хотя видно, как его использование во время ведения боевых действий сказывается на перемене всей стратегии военных действий отметил Клименко

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал о работе над предложениями по конкретным мерам поддержки развития искусственного интеллекта в России.