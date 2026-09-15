Москва15 сен Вести.Искусственный интеллект (ИИ) может вытеснить юристов, занятых бумажной работой, заявил ИС "Вести" председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Также ИИ может заменить сотрудников колл-центров, не исключил он.

В истории пока известно, что любое нововведение порождало новые рабочие места. Но всегда это происходило плавно, не так быстро, как сейчас, потому что мы сейчас просто не успеваем считать тех, кого мы видим как жертв ИИ. То пришли за программистами, теперь пришли за курьерами, и уже скоро мы увидим, как колл-центры и юристы пострадают. Не все, но большая часть юристов, которые занимаются только бумажной работой