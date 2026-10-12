Эксперт предупредил, чем опасна регулярная переписка с нейросетями Эксперт Силаев: за месяц переписки ИИ собирает подробные данные о человеке

Москва12 окт Вести.Искусственный интеллект (ИИ) способен за месяц переписки собрать подробную информацию о человеке, в том числе те данные, о которых пользователь ему не сообщал. Об этом заявил в разговоре с RT заведующий Лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, нейросети на основании регулярных запросов могут выявить профессию человека, его уровень знаний, круг интересов, распорядок дня, наличие детей, финансовые ограничения, а также темы, которые его особенно беспокоят.

По тому, как пользователь задает вопросы и реагирует на ответы, можно делать предположения даже о том, насколько он склонен сомневаться, какие аргументы считает убедительными и в каких вопросах чаще ищет подтверждение уже принятого решения отметил эксперт

По мнению Силаева, у пользователя могут возникнуть риски, когда он начинает воспринимать подобную персонализацию как фактор того, что ИИ лучше понимает ситуацию и дает ему правильные советы.

Это не одно и то же. Система может подобрать именно те аргументы и формулировки, которые кажутся конкретному пользователю наиболее убедительными, но убедительность ответа не гарантирует его достоверность. Более того, если человек из раза в раз описывает проблему только со своей точки зрения, ИИ может опираться на эту картину и невольно усиливать уже существующее мнение пользователя сказал эксперт

Силаев отметил, что нужно понимать главное правило - чем лучше ИИ знает пользователя, тем удобнее он становится, но при этом тем важнее отделять персонализацию от достоверности.

Если ответ касается денег, здоровья, права, работы или другого серьезного решения, совпадение с вашими ожиданиями - повод не меньше, а иногда и больше внимания уделить проверке фактов независимо подытожил эксперт

Ранее сообщалось, что российские блогеры стали реже пользоваться ИИ, их доля за год снизилась с 67% до 50%.