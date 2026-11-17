Психолог Скрипачева: у одиноких людей может развиться зависимость от ИИ

Психолог предупредила о рисках при частом общении с ИИ Психолог Скрипачева: у одиноких людей может развиться зависимость от ИИ

Москва17 ноя Вести.Человек может стать зависимым от общения с искусственным интеллектом. Особенно этому риску подвержены одинокие люди. Об этом заявила кандидат психологических наук, психолог Елена Скрипачева в беседе с RT.

Особенно люди одинокие входят в зависимость. Поэтому лучше обратиться сразу к специалисту. Дело в том, что здесь проблема с коммуникацией сказала специалист

Она пояснила, что нейросети в общении всегда хвалят собеседника. Из-за этого у пользователя может возникнуть острая реакция на критику.

Ранее психолог Любовь Наумова рассказала, почему люди стали чаще делиться своими переживаниями с виртуальными ассистентами, а не друзьями и близкими.